Андронов: это не игра ЦСКА, положа руку на сердце — не очень выразительный матч

Капитан ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги первого матча серии со СКА (2:1).



«Каждый делал свою работу. Пришло время нашего звена поработать в меньшинстве. В предыдущих играх не так много было подобной работы. Мы, положа руку на сердце, провели не очень выразительный матч. Не так хорошо в нападении, мало бросков сделали. Это нам не свойственно.



Нам сегодня очень-очень-очень повезло. Может, сказался длинный перерыв, нужно было вкатиться. Самое главное, что мы понимаем, что это не наша игра, мы так не должны играть. Мы будем лучше, добавлять. В концовке соперник пошёл отыгрываться, у нас удаления. Это было логично, что получится нервно.



Удивило ли меня, что не засчитали гол Кетова? Ну, не знаю, удивило или нет. Мы ничего не ждали, ждали решения судьи. Особенно не приходится на что-то надеяться. Варианты могут разные быть.



Чувствовалось ли отсутствие Дацюка? Мне кажется, они хорошо двигались. Наших травмированных ребят нам не хватало. Ничего, кто здоров, тот и играет», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.