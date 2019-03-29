«Коламбус» — «Монреаль»: Панарин забросил 27-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Монреаль Канадиенс». После второго периода хозяева впереди со счётом 3:2. Канадская команда дважды выходила вперёд и дважды «жакеты» отыгрывались.

В концовке второго периода «Коламбус» вперёд вывел российский нападающий Артемий Панарин. Ассистентами выступили Мэтт Дюшейн и Маркус Нутиваара. Россиянин забил второй матч подряд после безголевой серии из 12 встреч.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте лиги.

Панарин набрал 79-е очко в 74 матчах – 27 голов и 52 результативные передачи. В прошлом сезоне в активе Артемия было 82 (27+55) балла.

«Коламбус» с 88 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на 2 балла от «Монреаля». У «жакетов» также матч в запасе.