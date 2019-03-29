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«Айлендерс» обыграли «Виннипег», уступая 2:4 в третьем периоде, у Куликова «-2»

«Айлендерс» обыграли «Виннипег», уступая 2:4 в третьем периоде, у Куликова «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде взял верх над «Виннипег Джетс» — 5:4. К 48-й минуте «островитяне» уступали со счётом 2:4, но смогли победить в основное время.

К шестой минуте хозяева провели две результативные атаки, дубль оформил Адам Лаури. Вскоре Мэтью Барзал сократил отставание. Во втором периоде у «Виннипега» отличился Брэндон Танев, у «Айлендерс» — Андерс Ли. На 47-й минуте Марк Шайфли вновь увеличил преимущество канадской команды до двух голов. Впоследствии у гостей дубль оформил Джордан Эберле, ещё одна шайба на счету Кейси Сизикаса.

На счету российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова показатель полезности «-2», силовой приём и блок-шот за 19.29 на льду (2.07 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 5
2:1, 1:1, 1:3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Лаури (Танев, Больё) – 00:13 (5x5), 2:0 – Лаури (Труба, Танев) – 06:11 (5x5), 2:1 – Барзал (Эберле) – 10:19 (5x5), 3:1 – Танев (Больё, Лаури) – 23:46 (5x5), 3:2 – Ли (Пулок, Бейли) – 26:06 (5x3), 4:2 – Шайфли (Труба, Уилер) – 46:46 (5x4), 4:3 – Эберле (Пулок, Пелеч) – 47:49 (5x5), 4:4 – Сизикас (Бовиллье, Пулок) – 58:14 (5x5), 4:5 – Эберле (Барзал, Ли) – 58:47 (5x5)
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