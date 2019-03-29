«Айлендерс» обыграли «Виннипег», уступая 2:4 в третьем периоде, у Куликова «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде взял верх над «Виннипег Джетс» — 5:4. К 48-й минуте «островитяне» уступали со счётом 2:4, но смогли победить в основное время.

К шестой минуте хозяева провели две результативные атаки, дубль оформил Адам Лаури. Вскоре Мэтью Барзал сократил отставание. Во втором периоде у «Виннипега» отличился Брэндон Танев, у «Айлендерс» — Андерс Ли. На 47-й минуте Марк Шайфли вновь увеличил преимущество канадской команды до двух голов. Впоследствии у гостей дубль оформил Джордан Эберле, ещё одна шайба на счету Кейси Сизикаса.

На счету российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова показатель полезности «-2», силовой приём и блок-шот за 19.29 на льду (2.07 – в меньшинстве).