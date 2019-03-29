Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шоу нанёс травму защитнику «Коламбуса» Маккуэйду, ударив локтем в голову

Шоу нанёс травму защитнику «Коламбуса» Маккуэйду, ударив локтем в голову
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 6:2. Перед игрой форвард гостей Эндрю Шоу назвал это противостояние «матчем года», так как команды сражаются за место в розыгрыше Кубка Стэнли.

В ходе игры нападающий канадской команды травмировал защитника «жакетов» Адама Маккуэйда, ударив его локтем в голову. Хоккеист клуба из штата Огайо не сумел продолжить встречу. После игры наставник «Коламбуса» Джон Торторелла потребовал дисквалифицировать игрока «Монреаля».

«Коламбус» одержал третью победу кряду и по дополнительным показателям обошёл «Монреаль». У обеих команд по 90 очков, но у «жакетов» есть одна игра в запасе.

Торторелла: после побед не заходил в раздевалку, там не хотят меня видеть

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент