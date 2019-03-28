Торторелла: после побед не заходил в раздевалку, там не хотят меня видеть

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился ожиданиями перед матчем с «Монреаль Канадиенс», который может иметь решающее значение в борьбе за место в плей-офф.
«Уровень уверенности команды после двух побед? Не знаю, я даже не заходил в раздевалку после игр. Игроки не хотят видеть меня там. Думаю, они довольны собой. Очень важно, что мы выиграли два матча перед игрой против „Канадиенс“. Надеюсь, что они продолжат играть на таком же уровне. Мы выиграли пару раз, но не догнали „Монреаль“. Несколько дней назад нам удалось сократить отставание от них на очко, но последняя победа нас к ним не приблизила. Так что нам надо работать дальше», — приводит слова Тортореллы официальный сайт лиги.
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