Сидоренко — о сборной Беларуси: постараемся сформировать команду-звезду

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о формировании команды для выступления в первом дивизионе чемпионата мира.



«Я всегда оптимист, несмотря ни на какие трудности, — иначе нельзя. Заявлять, что мы всех порвём, безусловно, не стану, равно как и обещать что-то. Но для успеха сделаем всё возможное. Понятно, что проблем у нас вагон: вопросы по вратарям, дефицит забивных форвардов, травмы. Но есть аксиома: «команда звёзд — ещё не команда-звезда». Считаю, истина двусторонняя, поэтому постараемся сформировать команду-звезду даже без россыпи ярких индивидуальностей», — приводит слова Сидоренко сайт Федерации хоккея Беларуси.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» под руководством Сидоренко не сумело попасть в плей-офф.