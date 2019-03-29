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Сидоренко — о сборной Беларуси: постараемся сформировать команду-звезду

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сидоренко — о сборной Беларуси: постараемся сформировать команду-звезду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о формировании команды для выступления в первом дивизионе чемпионата мира.

«Я всегда оптимист, несмотря ни на какие трудности, — иначе нельзя. Заявлять, что мы всех порвём, безусловно, не стану, равно как и обещать что-то. Но для успеха сделаем всё возможное. Понятно, что проблем у нас вагон: вопросы по вратарям, дефицит забивных форвардов, травмы. Но есть аксиома: «команда звёзд — ещё не команда-звезда». Считаю, истина двусторонняя, поэтому постараемся сформировать команду-звезду даже без россыпи ярких индивидуальностей», — приводит слова Сидоренко сайт Федерации хоккея Беларуси.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» под руководством Сидоренко не сумело попасть в плей-офф.

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