Голкипер Артём Загидулин близок к подписанию контракта с «Калгари»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» близок к подписанию контракта с голкипером «Металлурга» Артёмом Загидулиным. Об этом информирует в «Твиттере» известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



Сообщается, что соглашение ещё не заключено, однако ожидается, что стороны урегулируют все детали в ближайшее время. Хоккеист подпишет контракт новичка на один год.



В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Действующий контракт игрока с уральским клубом истекает 30 апреля 2019 года.



«Металлург» проиграл в первом раунда плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4.