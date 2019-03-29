Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ: «Сарыарка» обыграла «СКА-Неву»

Сегодня, 29 марта, в плей-офф Высшей хоккейной лиги состоялся первый матч полуфинальной серии с участием «СКА-Невы» и «Сарыарки».

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Питерский клуб, получивший первый номер посева по итогам регулярного чемпионата, проводил первый матч на своей площадке и потерпел поражение со счётом 0:2. Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости открыли счёт стараниями Александра Борисевича. В третьем периоде клуб из Караганды укрепил преимущество благодаря Константину Соколову, реализовавшему численный перевес.



Второй матч серии состоится завтра, 30 марта. Во втором полуфинале «Торос» встретится с «Рубином», первый матч этой серии также состоится 30 марта.