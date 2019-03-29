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Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ: «Сарыарка» обыграла «СКА-Неву»

Результаты игрового дня плей-офф ВХЛ: «Сарыарка» обыграла «СКА-Неву»
Хоккей / ВХЛ

Сегодня, 29 марта, в плей-офф Высшей хоккейной лиги состоялся первый матч полуфинальной серии с участием «СКА-Невы» и «Сарыарки».

Сетка плей-офф Высшей хоккейной лиги

Питерский клуб, получивший первый номер посева по итогам регулярного чемпионата, проводил первый матч на своей площадке и потерпел поражение со счётом 0:2. Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости открыли счёт стараниями Александра Борисевича. В третьем периоде клуб из Караганды укрепил преимущество благодаря Константину Соколову, реализовавшему численный перевес.

Второй матч серии состоится завтра, 30 марта. Во втором полуфинале «Торос» встретится с «Рубином», первый матч этой серии также состоится 30 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
29 марта 2019, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
Сарыарка
Караганда
0:1 – Борисевич (Железнов, Ряшенцев) – 35:22 (5x5), 0:2 – Соколов (Сиксна, Ломако) – 49:13 (5x4)
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