Зибанеджад: у меня не много сил, но я ещё не принял решение об игре на ЧМ-2019

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад рассказал, когда примет решение по поводу выступления на чемпионате мира — 2019 в составе сборной Швеции. «Синерубашечники» лишились шансов на попадание в плей-офф НХЛ.



«Я ещё не принял решение по поводу выступления на чемпионате мира. До конца регулярного чемпионата НХЛ осталось провести несколько матчей. Мне необходимо провести переговоры с руководством. В любом случае, окончательное решение будет принято по завершении сезона. По правде говоря, сейчас не чувствую, что у меня много сил, но игра в свитере сборной Швеции всегда заряжает дополнительными эмоциями. Впрочем, пока не могу сказать, приеду ли в Братиславу», — приводит слова шведа Expressen.