Барков: хотел бы сыграть на ЧМ, но решение приму после окончания регулярки НХЛ

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков отметил, что хотел бы выступить в составе сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии. «Пантеры» лишились шансов на попадание в плей-офф НХЛ.



Календарь чемпионата мира — 2019



«У меня всегда присутствует желание играть. Я — хоккеист, и мне нравится выполнять свою работу. Позади длинный сезон, но у меня всё ещё есть тяга к игре. Слишком рано заканчивать сезон в начале апреля. Конечно, я бы предпочёл попасть в плей-офф, чтобы вести борьбу за победу. У меня есть желание приехать на чемпионат мира, но окончательное решение будет принято после завершения регулярного чемпионата НХЛ», — приводит слова Баркова Ilta Sahomat.



Чемпионат мира—2019 пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная Финляндии попала в одну группу с Канадой, США, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

Без Ковальчука и Панарина? Какой будет сборная России на ЧМ Кто нужен из КХЛ и кого ждать из НХЛ.