Бек: когда первое звено «Салавата» на льду — это очень опасно для «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

«В каждой серии у нас всегда были определённые сложные матчи. Но наш сегодняшний противник действительно сильная команда. Но если мы будем придерживаться своего плана на игру и просто фокусироваться на собственных действиях, то у нас всё будет получаться.

Шумаков? У нас действительно очень хорошая химия. Он мастеровитый игрок. Но на что я должен жаловаться, если мы выигрываем? Думаю, что у Боба Хартли отличный план. Пока мы идём успешно, будем его придерживаться.

Первое звено «Салавата Юлаева» одно из лучших в лиге. Конечно же, когда оно на льду, это очень опасно для нашей команды. Но у нас есть отличные игроки, в первую очередь, мы обращаем внимание на собственные действия», — приводит слова Бека пресс-служба «Авангарда».