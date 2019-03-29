Матч-концерт в Балашихе закончился спорным голом. Умарк оскорбил судей

Начало Восточного финала между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» все ждали с нетерпением. Ещё перед началом плей-офф мало кто мог предположить, что именно эти команды разыграют между собой путёвку в финал, особенно удивили уфимцы во главе с тренером-дебютантом Николаем Цулыгиным. Но башкирская команда показала великолепный хоккей в двух первых раундах и перед финалом конференции оказалась едва ли не фаворитом серии.

Победа Уфы уже не сенсация — «переобулись». «Предсказамус» в финале Востока Не все, но впервые по ходу плей-офф большинство экспертов ставит на команду Николая Цулыгина.

Перед началом противостояния и Боб Хартли, и Николай Цулыгин рассыпались в комплиментах сопернику. Наставник уфимцев назвал омичей крайне серьёзным соперником, выбившим из плей-офф чемпиона, а канадский специалист не видел у «Салавата» слабых мест и отмечал высокую степень структурированности в игре уфимцев. Ожидание серьёзной битвы и уважение к сопернику – вот главные настроения перед первой игрой серии. Правда, и без неприятных инцидентов не обошлось – руководство «Авангарда» запретило маскоту уфимцев работать на матчах в Балашихе. Но у омичей, как у принимающей стороны, было на это полное право.

Это уже перебор. Талисман «Салавата» в чёрном списке «Авангарда» «Ястребы» имели на это право, но ведь #СалаватНеБандит.

Начать серию в оптимальном составе не получилось ни у «Авангарда», ни у «Салавата». Омичи по-прежнему не могут рассчитывать на травмированных Евгения Медведева, Илью Михеева и Дениса Зернова. «Салават» же недосчитался из-за дисквалификации Александра Бурмистрова, а также первую игру серии пропускал из-за болезни Александр Кадейкин. Отсутствие двух ключевых центрфорвардов само по себе неприятно, а учитывая роль Кадейкина в «Салавате» в этом плей-офф, эта потеря виделась невосполнимой.

Период имени Бека

Первый период стартовой встречи в исполнении «Авангарда» и «Салавата» был совсем не похож на игру плей-офф. Никакой осторожности и аккуратности – с первых минут команды бросились мериться своим атакующим потенциалом, на радость болельщикам устроив качельный хоккей. В средней зоне шайба практически не задерживалась. Мог забить Филип Ларсен, не сумевший пробить Игоря Бобкова с пятачка, «Авангард» ответил фирменной затяжной позиционной атакой, в ходе которой «ястребы» трижды подряд бросали по воротам Юхи Метсолы.

Главным действующим лицом периода стал Тейлор Бек. Сначала против канадца не по правилам сыграл Алексей Семёнов, зачем-то въехавший в форварда омичей коленом и оставивший свою команду втроём. Убойное большинство «Авангарда» простить такое не могло. Наказал уфимцев за недисциплинированность сам Бек, разрядивший свою пушку в ближний угол. Отметим в этом эпизоде и Виктора Стольберга, который наглухо закрыл обзор Метсоле.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Бек набрал уже 14-й результативный балл в этом плей-офф, лучший бомбардир омичей зарабатывает очки уже девять матчей подряд в Кубке Гагарина. Феноменальный результат! Вскоре Тейлор оказался в эпицентре не самого приятного для себя эпизода. Канадец пропустил силовой приём в исполнении Григория Панина и довольно тяжело после него уехал на скамейку запасных. У поклонников «Авангарда» наверняка ёкнуло сердце, но тревога оказалась ложной: Бек пропустил всего одну смену и затем вернулся на лёд терзать уфимскую оборону.

Атакующая феерия

По такой игре одна заброшенная шайба за период была весьма низким результатом, и во втором игровом отрезке команды прорвало. На первых же минутах периода классный гол получился у «Салавата». В расстановке «4 на 4» Теэму Хартикайнен прокатился по всей зоне «Авангарда», объехал ворота и выдал изумительную передачу на подключившегося Захара Арзамасцева. Рывок уфимского защитника «ястребы» откровенно зевнули, и счёт стал равным. Но ненадолго. «Авангард» вновь вышел вперёд усилиями Вилле Покки, который нанёс блестящий по точности бросок от своей синей линии, а Юха Метсола, выражаясь хоккейным языком, «поймал ловушкой мышь».

После этой шайбы игра немного успокоилась, «Авангард» выглядел интереснее в чужой зоне, но третью шайбу забросить хозяевам не удалось. «Салават» же перетерпел эти минуты и ответил разительной контратакой. Ракетой к воротам Бобкова улетел Пётр Хохряков и в ближнем бою переиграл голкипера «ястребов». Эта шайба стала дебютной для Хохрякова в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Третий период продолжился в остроатакущей обоюдной манере. Команды по очереди перехватывали инициативу, запирая на несколько смен соперников в чужой зоне. До поры до времени забросить пятую шайбу в матче никому не удавалось, но тут вновь взял слово великолепный Хартикайнен. Финский форвард запутал защиту «Авангарда» и классно нашёл на пятачке Кемппайнена. Тот не промахнулся и впервые вывел «Салават» вперёд в матче.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тут же Кемппайнен мог сделать дубль в абсолютно идентичной ситуации, но в этот раз финн простил омичей. И очень зря для уфимцев. «Авангард» не собирался сдаваться, продолжал атаковать и не затянул с ответным голом. Шайбу для Виктора Стольберга сделали Тейлор Бек и Давид Деарне, а швед просто переправил снаряд с пятачка в пустые ворота. Противостояние лидеров омичей и уфимцев на старте финала Востока получалось просто космического уровня!

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

У команд были и ещё моменты для взятия ворот, отходить в оборону в этой встрече никто и не думал. Но голов в основное время зрители больше не увидели, встреча ушла в овертайм. Для уфимцев он стал уже шестым в нынешнем плей-офф, а вот для «Авангарда» — первым.

Однако опыт длительных матчей плей-офф «Салавату» не помог. Уфимцев опять подвела дисциплина, а «Авангард» в очередной раз доказал, что против них нельзя удаляться. Артём Сергеев выбросил шайбу за пределы площадки, а связка Тейлор Бек – Сергей Шумаков нарисовала очередную красоту! Шайба была засчитана после недолгого, но спорного видеопросмотра. Умарк до этого получил 10 минут штрафа за оскорбление судей и недисциплинированное поведение. Удаление Сергеева не вызвало никаких вопросов, но соотношение удалений (одно у «Авангарда» и пять у гостей) могло расстроить уфимцев.

Победный гол «Авангарда» засчитали после просмотра на блокировку вратаря

Цулыгин: считаем, что была помеха Метсоле со стороны Широкова

«Авангард» повёл в Восточном полуфинале, который обещал получиться огненным.