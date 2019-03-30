Деарне — о матче с «СЮ»: понимали, что надо все 60 минут отрабатывать по полной

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

«Сегодня у нас был очень сильный противник, мастеровитая команда. Вышла отличная игра. Эта команда действительно действует на высоких скоростях. Сопернику приходилось отыгрываться, но у него это здорово получалось. Мы повели в счёте 1:0, они сравняли. Потом забили второй, они снова нас догнали и вышли вперёд. Мы понимали, что надо все 60 минут отрабатывать по полной, потому что в противном случае они не остановятся, а нам необходимо было довести дело до победы.

Третий гол? Это была здорово разыгранная комбинация. Хорошо, что шайба залетела в ворота. Виктор, Тэйлор и я сработались и здорово играем вместе», — приводит слова Деарне пресс-служба клуба.