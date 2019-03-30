«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт второй период, счёт равный — 2:2. На 15-й минуте отличился российский нападающий гостей Владимир Тарасенко, ассистентами выступили Райан О'Райлли и Брэйден Шенн. Ворота «Рейнджерс» защищает Александр Георгиев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Видео гола Тарасенко также можно посмотреть на «Чемпионате».

Теперь на счету Владимира 30 голов и 31 результативная передача в 71 матче при показателе полезности «+6». В НХЛ в активе Тарасенко 411 баллов – 208 голов и 203 передачи в 492 матчах.

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