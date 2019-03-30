Бучневич набрал очки в 6-м матче подряд, забросив шайбу в ворота «Сент-Луиса»

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился 19-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Сент-Луис Блюз» (завершился 2-й период, счёт — 2:2) он поразил ворота соперника на 24-й минуте. Ассистентом выступил Мика Зибанеджад.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Таким образом, воспитанник череповецкой «Северстали» продлил серию с набранными очками до шести матчей, за этот отрезок он забил три гола и сделал три передачи при показателе полезности «-1». Всего на счету Бучневича 35 (19+16) очков в 60 матчах этого сезона.

Видео гола Бучневича также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»