«Миннесота» нанесла «Вегасу» четвёртое поражение кряду

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2.

В первом периоде гости провели две результативные атаки усилиями Грега Пэтерина и Джейсона Цукера. В середине второго игрового отрезка преимущество «дикарей» до трёх шайб увеличил Кевин Фиала. Впоследствии форвард «Вегаса» Пол Штястны оформил дубль, но на большее «золотых рыцарей» не хватило.

Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Миннесота» победила впервые за три матча, набрала 81 очко и продолжает бороться за попадание в плей-офф Западной конференции. От восьмого места «дикари» отстают на четыре балла. «Вегас»(90) потерпел четвёртое поражение кряду, но остался на шестой позиции.