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«Миннесота» нанесла «Вегасу» четвёртое поражение кряду

«Миннесота» нанесла «Вегасу» четвёртое поражение кряду
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2.

В первом периоде гости провели две результативные атаки усилиями Грега Пэтерина и Джейсона Цукера. В середине второго игрового отрезка преимущество «дикарей» до трёх шайб увеличил Кевин Фиала. Впоследствии форвард «Вегаса» Пол Штястны оформил дубль, но на большее «золотых рыцарей» не хватило.

Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Миннесота» победила впервые за три матча, набрала 81 очко и продолжает бороться за попадание в плей-офф Западной конференции. От восьмого места «дикари» отстают на четыре балла. «Вегас»(90) потерпел четвёртое поражение кряду, но остался на шестой позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
0:2, 1:1, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Пэтерин (Силер, Донато) – 02:12 (5x5), 0:2 – Стаал (Цукер, Сперджен) – 19:38 (5x4), 0:3 – Фиала (Цукер, Стаал) – 31:22 (5x4), 1:3 – Штястны (Теодор, Стоун) – 38:00 (5x5), 2:3 – Штястны (Пасиоретти, Миллер) – 48:52 (5x5)
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