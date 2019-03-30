Куинн: Георгиев демонстрирует психологическую устойчивость в течение всего года

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Сент-Луис Блюз» (4:2) похвалил голкипера команды Александра Георгиева. Россиянин пропустил две шайбы в первом периоде с разницей в 27 секунд, но затем отразил 36 бросков (на его счету 44 сейва) и стал первой звездой встречи.



«За счёт чего удалось переломить ход матча? Вратарь. В первую очередь вратарь. Георгиев сыграл здорово и показал психологическую устойчивость, которую он демонстрировал весь год», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.



Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал одним из тех, кому удалось поразить ворота Георгиева. Форвард забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне и вышел на пятое место в истории клуба по голам.

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