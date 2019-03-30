Тарасенко — пятый снайпер в истории «Блюз»! А Перрону едва не отрубили ухо

Нынешний сезон для «Сент-Луиса» получился сумасшедшим, словно американские горки. Однако, несмотря на смену тренера, постоянные травмы лидеров и нестабильность на вратарской позиции, «блюзмены» нашли в себе силы держаться в тройке лидеров Центрального дивизиона, и перед матчем с «Рейнджерс» имели хорошие шансы подняться на вторую позицию. Это дало бы подопечным Крейга Беруби преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, где «синих» с большой долей вероятности будет поджидать «Нэшвилл».

Четырёхматчевая победная серия вселила уверенность в «музыкантов». «Мы хорошо сыграли последние домашние встречи. Весь сезон нас «колотило» и перед своими болельщиками мы не всегда действовали так, как надо. Но победы над «Тампой» и «Вегасом» — это что-то да значит», — сказал до игры защитник «Блюз» Джей Боумистер. При удачном раскладе «блюзмены» могли бы побороться и за лидерство в Центральном дивизионе, благо календарь у Тарасенко и компании остался не самый сложный — «Нью-Джерси», «Колорадо», «Чикаго», «Филадельфия» и «Ванкувер».

Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд Владимир очень хочет в плей-офф.

Однако теперь все эти расклады оказались под сомнением: «музыканты» упустили победу, имея комфортное преимущество, и сделали героя из голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева.

Поначалу у «музыкантов» всё получалось. В середине первого периода гости открыли счёт, когда Владимир Тарасенко продавил оборону ньюйоркцев и забил свой 30-й гол в сезоне.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

В истории «блюзменов» Тарасенко стал четвёртым хоккеистом, кто смог пять сезонов подряд достигать отметки в 30 заброшенных шайб. Рекорд клуба принадлежит нападающему Гарри Ангеру (8 сезонов), на втором месте расположился знаменитый Бретт Халл (7 сезонов), третью строчку делят Тарасенко и Брайан Саттер (по 5).

Кроме этого, Тарасенко сравнялся с Кейтом Ткачуком и вышел на пятое место в истории клуба по заброшенным шайбам.

Лучшие снайперы в истории «Сент-Луиса»:



1. Бретт Халл — 527 голов,

2. Берни Федерко — 352,

3. Брайан Саттер — 303,

4. Гарри Ангер — 292,

5. Владимир Тарасенко и Кейт Ткачук — 208.

Спустя полминуты после гола Владимира форвард хозяев Дэвид Перрон удвоил преимущество «блюзменов», и вряд ли кто-то в этот момент мог предположить дальнейшую неудачу для «синих».



Однако уже на старте второй двадцатиминутки комфортный перевес «Сент-Луиса» испарился. Сначала Райан Строум «с мясом» затолкал шайбу в ворота Джордана Биннингтона и сократил отставание, а затем Павел Бучневич продлил свою результативную серию и сравнял счёт. В последних шести матчах на счету череповчанина 3 заброшенные шайбы и 4 голевых паса.



Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

В одном из эпизодов защитник «рейнджеров» Брендан Смит едва не отрубил клюшкой ухо Дэвиду Перрону, но арбитры оставили этот эпизод без внимания.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports Midwest.

Потеряв импульс, «музыканты» не смогли справиться с накатывающим на их ворота соперником, и в начале третьего периода «Сент-Луис» допустил роковую ошибку. Джимми Веси удачно сыграл на пятачке перед воротами «Блюз», прервал свою безголевую засуху (первая шайба с 27 февраля) и отыграться хозяевам не удалось.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 44 броска из 46 и установил несколько статистических достижений.



Так, Георгиев вышел на пятое место в истории клуба по количеству побед для вратаря-новичка (16), сравнявшись с известным голкипером Джоном Ванбисбруком. Рекорд клуба по этому показателю принадлежит Майку Рихтеру (33). Кроме этого, Георгиев обошёл Ванбисбрука и вышел на второе место в клубном списке голкиперов-новичков по количеству матчей за сезон, в которых он отражал 40 и более бросков (4). Рекорд принадлежит тому же Рихтеру, у которого 6 таких матчей (сезон-1990/91).



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4 старта в 7 последних матчах.

2 победы, 13 пропущенных голов, 146 сейвов, 91% отражённых бросков в. Александр Георгиев , «Рейнджерс» .4 старта в 7 последних матчах.2 победы, 13 пропущенных голов, 146 сейвов, 91% отражённых бросков

«Я пытался забыть два пропущенных гола, верил в то, что мы сможем сделать камбэк. 20 сейвов во втором периоде? Было непросто, но я хорошо видел шайбу. Приятно выигрывать у себя дома», — сказал Георгиев. «Да, Джорджи сегодня сделал несколько больших спасений и удержал нас, а в третьем периоде мы смогли дожать соперника», — добавил защитник Марк Стаал.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Так или иначе, но «Сент-Луис» официально забронировал за собой кубковый билет и продолжает бороться за преимущество своего льда в первом раунде. «Музыканты» станут лишь седьмой командой после расширения НХЛ в сезоне-1967/68, которая попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли, хотя ещё в районе Нового года находилась в нижней части турнирной таблицы.



«Смена тренера была трудным моментом, у нас было несколько очень эмоциональных разговоров. Беруби сказал, что считает нас командой плей-офф, даже если мы идём на последнем месте. Наверное, после этого что-то изменилось, потому что парни начали играть друг за друга. Мы обыграли «Нэшвилл» и «Тампу», а когда ты побеждаешь сильных соперников, то у тебя прибавляется сил и уверенности. Ты сам уже начинаешь думать, что это временный спад, что нужно продолжать бороться. Без сомнения, тренерский штаб проделал отличную работу.



Все переживают за игру, стоит только посмотреть на реакцию парней. Мы просто думали о ближайшем матче, не строили прогнозов на будущее, и эта стратегия оказалась для нас подходящей. В начале сезона о нас писали статьи, где говорили, что мы уже закончили сезон, что результата не будет и нынешний год — бесполезный. Но мы верили, что можем изменить ситуацию, просто пришлось много работать», — отметил Тарасенко.

