Четвёртое подряд поражение «Вегаса» — в видеообзоре матча с «Миннесотой»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2.



«Миннесота» победила впервые за три матча, набрала 81 очко и продолжает бороться за попадание в плей-офф Западной конференции. От восьмого места «дикари» отстают на четыре очка. «Вегас»(90) потерпел четвёртое поражение кряду, но остался на шестом месте. Несмотря на поражение, «рыцари» обеспечили себе место в плей-офф.



В первом периоде гости провели две результативные атаки усилиями Грега Пэтерина и Джейсона Цукера. В середине второго игрового отрезка преимущество «дикарей» до трёх шайб увеличил Кевин Фиала. Впоследствии форвард «Вегаса» Пол Штястны оформил дубль, но на большее «золотых рыцарей» не хватило.

Видеообзор матча «Вегас» — «Миннесота» доступен на «Чемпионате».