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Итоги дня в НХЛ для россиян: 30-й гол Тарасенко, личный рекорд Бучневича

Итоги дня в НХЛ для россиян: 30-й гол Тарасенко, личный рекорд Бучневича
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. На лёд выходили шесть представителей России.

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне и вышел на пятое место в истории клуба по голам. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 44 броска из 46, а форвард Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до шести матчей, установив личный рекорд.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»44 из 4695,7%4:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+1+10310-19.29
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0+10220-16.31
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+000630-19.03
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00000140%8.07
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10231-17.28
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