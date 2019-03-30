Итоги дня в НХЛ для россиян: 30-й гол Тарасенко, личный рекорд Бучневича

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. На лёд выходили шесть представителей России.
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне и вышел на пятое место в истории клуба по голам. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 44 броска из 46, а форвард Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до шести матчей, установив личный рекорд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|44 из 46
|95,7%
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|19.29
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|+1
|0
|2
|2
|0
|-
|16.31
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|0
|0
|6
|3
|0
|-
|19.03
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|40%
|8.07
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|1
|-
|17.28