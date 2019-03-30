Итоги дня в НХЛ для россиян: 30-й гол Тарасенко, личный рекорд Бучневича

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. На лёд выходили шесть представителей России.

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне и вышел на пятое место в истории клуба по голам. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 44 броска из 46, а форвард Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до шести матчей, установив личный рекорд.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 44 из 46 95,7% 4:2