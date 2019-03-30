Секач: ищу односторонний контракт в НХЛ, предложение «Ак Барса» тоже рассмотрю

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач отметил, что хотел бы продолжить карьеру за океаном.



«Пока ничего нового нет. Жду предложения от клубов НХЛ, надеюсь, всё получится. Решение приму после чемпионата мира, а сейчас все мысли о сборной Чехии. Но, как уже говорил, хотел бы играть в НХЛ.



Ищу односторонний контракт. Это мой приоритет. Также мои права в КХЛ принадлежат «Ак Барсу», и его предложение я тоже рассмотрю. Рынок в НХЛ открывается 1 июля, но тогда о сделках сообщается официально, а переговоры и договорённости совершаются раньше», — приводит слова Секача «Р-Спорт».



В прошедшем регулярном чемпионате Секач провёл 60 матчей и набрал 47 (23+24) очков при показателе полезности «+14». В плей-офф в четырёх играх чешский форвард отметился заброшенной шайбой.

Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьёзный Кто-то может уехать в НХЛ или Европу, другие останутся в своих нынешних командах. За некоторых хоккеистов будет драка среди клубов КХЛ.