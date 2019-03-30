Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач отметил, что хотел бы продолжить карьеру за океаном.
«Пока ничего нового нет. Жду предложения от клубов НХЛ, надеюсь, всё получится. Решение приму после чемпионата мира, а сейчас все мысли о сборной Чехии. Но, как уже говорил, хотел бы играть в НХЛ.
Ищу односторонний контракт. Это мой приоритет. Также мои права в КХЛ принадлежат «Ак Барсу», и его предложение я тоже рассмотрю. Рынок в НХЛ открывается 1 июля, но тогда о сделках сообщается официально, а переговоры и договорённости совершаются раньше», — приводит слова Секача «Р-Спорт».
В прошедшем регулярном чемпионате Секач провёл 60 матчей и набрал 47 (23+24) очков при показателе полезности «+14». В плей-офф в четырёх играх чешский форвард отметился заброшенной шайбой.
Секач: ищу односторонний контракт в НХЛ, предложение «Ак Барса» тоже рассмотрю