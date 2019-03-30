Тренер «Спартака»: сейчас даже рад, что в первом раунде мы попали на СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Максим Соловьёв провёл первый сезон в качестве тренера «Спартака».



«Серия поражений на финише регулярного чемпионата получилась болезненной для всех нас. Когда-то у меня в «Динамо» была похожая серия — проиграли 11 матчей подряд. Неприятно. При этом все ребята старались, нельзя было сказать, что кто-то отбывал на льду номер.



К счастью, потом в серии со СКА все увидели, в какой хоккей на самом деле умеет играть «Спартак». И ребята сами себе доказали, что можно на равных действовать с любой командой. Так что сейчас даже рад, что в первом раунде мы попали на Петербург.



При этом в серии у нас выходило на лёд несколько хоккеистов, которые никогда толком и в КХЛ не играли. Но все отдавались полностью. Проявили характер. У нас некоторые нападающие играли почти по 30 минут. И никто не жаловался на усталость», — приводит слова Соловьёва официальный сайт «Спартака».

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