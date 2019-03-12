Жамнов: хотел бы оставить в «Спартаке» тренеров Уланова и Соловьёва

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, каких членов тренерского штаба хотел бы оставить в команде на следующий сезон. Напомним, ранее Жамнов рассказал, что больше не будет работать на тренерской лавке команды.



«По тренерскому штабу будем определяться, решать этот вопрос. Я хотел бы оставить в клубе тренеров Игоря Уланова и Максима Соловьёва, чтобы они работали дальше», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, «Спартак» занял седьмое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19. В первом раунде плей-офф московский клуб встретился со СКА, начал серию с двух побед, но потерпел поражение со счётом 2-4.

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