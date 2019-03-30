Токкет: «Аризоне» были нужны два очка, но мы взяли одно и остались в живых

Главный тренер клуба НХЛ «Аризона Койотс» Рик Токкет поделился впечатлениями от проигранной встречи с «Колорадо Эвеланш» (2:3 Б).



«Нам нужны были два очка, но мы набрали одно и остались в живых. Осталось провести четыре матча, нам нужно каждое возможное очко и помощь других команд. Мы не сдались», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По прошествии двух с половиной периодов «Колорадо» вёл со счётом 2:0 — отличились Натан Маккиннон и Дерик Брассар. «Койоты» смогли восстановить равновесие. Дубль оформил защитник Оливер Экман-Ларссон. В серии буллитов победу «лавинам» принёс всё тот же Маккиннон.



На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-1», 2 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 17.28 на льду. Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных.