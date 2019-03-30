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Галлахер — о борьбе за плей-офф: «Монреалю» нужно просто выиграть все матчи

Галлахер — о борьбе за плей-офф: «Монреалю» нужно просто выиграть все матчи
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Монреаль Канадиенс» Брэндон Галлахер поделился мнением о борьбе команды за участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, канадская команда сейчас находится вне зоны плей-офф, уступив своё место «Коламбусу».

«Нам нужно выиграть все оставшиеся матчи. Мы являемся хорошей командой. Нам нужно сосредоточиться на себе и своей игре. Мы не должны беспокоиться о том, что происходит вокруг. Нам просто нужно выиграть наши матчи», — приводит слова нападающего Monteal Gazette.

«Мундирам» в регулярном чемпионате предстоит сыграть с «Нэшвилл Предаторз», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз». Соперники «Монреаля» — «Виннипег Джетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

«Коламбус» вошёл в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Монреаль»
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