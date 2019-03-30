Эберле: «Айлендерс» хочется финишировать на хорошей ноте

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился мнением о задачах команды на окончание регулярного чемпионата. «Айлендерс» одержали три победы в последних четырёх матчах и сохраняют шансы догнать «Вашингтон» в борьбе за лидерство в Столичном дивизионе. За четыре игры до конца отставание от «столичных» составляет три балла. Также «Нью-Йорк» на два очка опережает идущий следом «Питтсбург».



«Нам осталось провести четыре матча против серьезных команд, и они будут иметь большое значение. Очень хочется финишировать на хорошей ноте», — приводит слова Эберле официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19