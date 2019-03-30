Мальцев: СКА уже проигрывал в серии со счётом 0-2, но ЦСКА — команда посильнее

Нападающий СКА Михаил Мальцев подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (1:3, 0-2 в серии).



«Наверное, мы играем не лучше ЦСКА во всех компонентах. Надо прибавить в большинстве, в реализации. У них пока лучше получается реализовать. Надо подумать, сконцентрироваться на каждом моменте и броске. Улучшать моменты, просто так не бросать и играть в каждом компоненте лучше.



Тяжело ли психологически от серии поражений? Не знаю, как всем, но лично мне… Есть немножко. Но всё равно со счётом 0-2 уже проигрывали. Конечно, ЦСКА — другая команда, посильнее. Будет сложно, но будем двигаться дальше.



ЦСКА в двух матчах немного повезло? Думаю, нет. Везёт сильнейшим. В первом матче мы лучше играли, но они бросают, бросают точно и делают это лучше. Мы пока не можем это сделать», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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