«Детройт» планирует подписать новый контракт с Блэшиллом на два сезона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» планирует подписать новый контракт с главным тренером Джеффом Блэшиллом, информирует издание Detroit Free Press. Новое соглашение с 45-летним специалистом будет рассчитано на два сезона.



Блэшилл работает с «Детройтом» с 2015 года, один раз выведя подопечных в плей-офф Кубка Стэнли. В нынешнем чемпионате «Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф и сейчас занимает 14-е место в Восточной конференции.



Ранее Блэшилл работал ассистентом Майка Бэбкока в «Детройте». Также в активе специалиста есть работа в Американской хоккейной лиге и победа в Кубке Колдера, также он руководил национальной сборной США.



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