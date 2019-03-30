Дубль Дадонова помог «Флориде» одержать победу над «Бостоном»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке потерпел поражение от «Флориды Пантерз» в рамках регулярного чемпионата, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «пантер» победа стала второй подряд после серии из трёх поражений.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал форвард «Флориды» Райан Шихэн. Через две минуты команда гостей удвоила разницу в счёте, свой 27-й гол в сезоне забил российский нападающий Евгений Дадонов. В середине второго периода соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали Ноэль Аккьяри и Трой Брауэр. В концовке дубль оформил Дадонов, забивший в пустые ворота.



Дадонов провёл на льду 19 минут и 26 секунд, два броска из трёх оказались голевыми.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19