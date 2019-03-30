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Дубль Дадонова помог «Флориде» одержать победу над «Бостоном»

Дубль Дадонова помог «Флориде» одержать победу над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке потерпел поражение от «Флориды Пантерз» в рамках регулярного чемпионата, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «пантер» победа стала второй подряд после серии из трёх поражений.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал форвард «Флориды» Райан Шихэн. Через две минуты команда гостей удвоила разницу в счёте, свой 27-й гол в сезоне забил российский нападающий Евгений Дадонов. В середине второго периода соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали Ноэль Аккьяри и Трой Брауэр. В концовке дубль оформил Дадонов, забивший в пустые ворота.

Дадонов провёл на льду 19 минут и 26 секунд, два броска из трёх оказались голевыми.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Шихан (Хант, Яндл) – 13:37 (5x5), 0:2 – Дадонов (Экблад, Юбердо) – 15:44 (5x5), 1:2 – Аккьяри (Крюг, Нордстрём) – 33:12 (5x5), 1:3 – Брауэр (Мэтисон) – 34:19 (4x5), 1:4 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 57:41 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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