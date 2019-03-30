В Омске обсуждают вопросы инфраструктуры и транспортной логистики к МЧМ-2023

Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц поделился мнением о подготовке Омска к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Напомним, матчи турнира пройдут в Омске и Новосибирске.



«Организации молодежного чемпионата мира по хоккею, который планируется в 2022–2023 годах на территории двух регионов — Новосибирского и Омского, сегодня уделено особое внимание. В настоящий момент мы решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимой инфраструктуры. Это главное требование Международной федерации хоккея. По «Арене Омск» принимаются решения главой региона, а также руководством компании «Газпром» и хоккейного клуба «Авангард». Кроме этого, нам предстоит решить вопросы транспортной логистики, размещения участников и гостей соревнований», — сообщает Om1 со ссылкой «Вести-24».

Омск хочет отобрать у Новосибирска МЧМ. Что происходит? Всё дело в полуразрушенной арене.