Дмитрий Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»

Нападающий Дмитрий Завгородний подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», сообщает в своём «твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. 18-летний нападающий был выбран «огоньками» в седьмом раунде драфта НХЛ 2018 года.



Завгородний выступает за «Римуски» в Юниорской лиге Квебека. В 67 матчах регулярного чемпионата форвард записал на свой счёт 64 (28+36) балла при показателе полезности «+31» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Завгородний принял участие в четырёх играх, отметившись 5 (4+1) очками.



Форвард начал заниматься хоккеем в Омске, выступая за местные юниорские команды. В активе игрока есть также выступления на Subway Super Series в составе сборной России.