«Торонто» в гостях уступил «Оттаве», «Монреаль» обыграл «Виннипег»

«Оттава Сенаторз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, который набрал 3 (2+1) очка. Голкипер хозяев Крэйг Андерсон отразил 42 броска из 44.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 47 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома проиграл «Монреаль Канадиенс» — 1:3 (1:0, 1:0, 1:1). Для «Джетс» это поражение стало третьим кряду.