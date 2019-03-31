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«Торонто» в гостях уступил «Оттаве», «Монреаль» обыграл «Виннипег»

«Торонто» в гостях уступил «Оттаве», «Монреаль» обыграл «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, который набрал 3 (2+1) очка. Голкипер хозяев Крэйг Андерсон отразил 42 броска из 44.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 47 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Виннипег Джетс» дома проиграл «Монреаль Канадиенс» — 1:3 (1:0, 1:0, 1:1). Для «Джетс» это поражение стало третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 2
0:0, 2:0, 2:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Дюклер (Линдберг, Пяаярви) – 25:24 (5x5), 2:0 – Пяаярви (Дюклер) – 34:43 (5x5), 2:1 – Мэттьюс (Марнер) – 45:02 (5x4), 2:2 – Браун (Хейнси) – 45:29 (5x5), 3:2 – Сеси (Ткачук, Уайт) – 46:41 (5x5), 4:2 – Дюклер (Ткачук, Уайт) – 58:47 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Армиа (Дано, Уил) – 17:05 (5x4), 0:2 – Питри (Кулак, Доми) – 39:23 (5x5), 1:2 – Перро (Рослович, Труба) – 51:24 (5x5), 1:3 – Уил (Шоу) – 59:44 (en)
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