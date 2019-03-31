Патрик Марло вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

«Оттава Сенаторз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев.
Нападающий «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1653-й матч в НХЛ вышел и на пятое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей, превзойдя результат Марка Рекки (1652).
Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756) топ-3 замыкает Яромир Ягр (1733). В пятёрку лучших также входит Рон Фрэнсис (1731).
За карьеру в НХЛ на счету 39-летнего канадского нападающего 551 заброшенная шайба и 615 результативных передач при показателе полезности «-12». Контракт Марло рассчитан до конца сезона-2019/20.
39-летний Марло провёл 778-й матч подряд – шестая серия за всю историю НХЛ