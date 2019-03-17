39-летний Марло провёл 778-й матч подряд – шестая серия за всю историю НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» с разгромным счётом в гостях уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:6 (1:1, 3:1, 2:1).
Для нападающего «Торонто» Патрика Марло этот матч стал 778-м подряд. Его серия по количеству игр без пропусков стала шестой в истории НХЛ. 39-летний канадец в этот уик-энд превзошёл достижение Крэйга Рэмзи.
Рекордсменом является Дуг Джарвис (964, 1975—1987), второе место занимает Гарри Ангер (914, 1968—1979), топ-3 замыкает Стив Лармер (884, 1982—1993). В минувшем сезоне из-за дисквалификации прервалась «железная серия» Эндрю Кольяно, которая насчитывала 830 матчей. Пятёрку лучших замыкает серия американского защитника «Флориды Пантерз» Кейта Яндла (785 игр, серия продолжается).
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