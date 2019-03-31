Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс установил рекорд НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» выиграл у «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Шаркс» прервали серию из семи поражений, в то время «Голден Найтс» проиграл пятый матч кряду.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс. Канадский защитник установил рекорд НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги в овертаймах среди игроков своего амплуа. Бёрнс в 14-й раз отличился при игре в дополнительное время, превзойдя результат Скотта Нидермайера (13). Третье место (9) занимает защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Грин.

На этой неделе защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути скептически отозвался о действиях Бёрнса в защите.