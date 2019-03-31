Аткинсон: Панарин вёл «Коламбус» вперёд. Нужно, чтобы он продолжал это делать

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением об игре форварда Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:2), где тот оформил ассистентский покер.

«Панарин вёл нас вперёд, и нам нужно, чтобы он продолжал это делать. Вот на такие вещи он способен. За ним очень интересно смотреть, а ещё интереснее с ним играть, когда он выполняет такие штуки, как сегодня», – цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Россиянин установил клубный рекорд по сезонной результативности, набрав 83 (27+56) очка в 75 матчах.

Напомним, в сезоне-2017/18 Панарин превзошёл достижение канадского форварда Рика Нэша (79 баллов), став первым игроком в клубной истории «Коламбуса», подошедшим к отметке 80 очков за сезон (82 балла).