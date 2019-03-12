Маккензи: летом «Нью-Йорк Рейнджерс» придёт к Панарину с мешками денег

Североамериканский обозреватель Боб Маккензи предполагает, что летом «Нью-Йорк Рейнджерс» может предложить солидный контракт форварду «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину, который станет свободным агентом.

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«Рейнджерс» находятся в стадии перестройки, в этом нет никаких сомнений. Именно по этой причине они обменяли Хейза и Цуккарелло в другие команды. Клуб из Нью-Йорка пытается вводить в состав больше молодых хоккеистов.



Не стоит удивляться, если летом представители «Рейнджерс» придут к Панарину, который будет свободным агентом, с мешками денег. «Синерубашечники» понимали, что необходимо изменить вектор развития, и они сделали это, начав собирать драфт-пики и предоставив шансы молодёжи. Впрочем, они собираются провести работу и на рынке свободных агентов. «Рейнджерс» хотят стать лучше и при этом не намерены затягивать процесс», — сказал Маккензи в эфире Edmonton TSN 1260.

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