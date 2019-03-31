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«Авангард» снова обыграл «Салават» в Балашихе и повёл в серии со счётом 2-0

«Авангард» снова обыграл «Салават» в Балашихе и повёл в серии со счётом 2-0
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра прошла в Балашихе и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке Сергей Широков реализовал численный перевес. Нападающий «Авангарда» воспользовался удалением Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде уфимцы восстановили паритет — Владимир Ткачёв отличился в большинстве после удаления Сергея Шумакова. Омичи снова вышли вперёд спустя три минуты стараниями Тейлора Бека. На 56-й минуте «ястребы» организовали третий гол, автором которого стал Кирилл Семёнов. В концовке встречи шайбу в пустые ворота отправил Алексей Емелин.

«Авангард» повёл в серии со счётом 2-0. Третий матч состоится 2 апреля в Уфе.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
31 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
4 : 1
0:0, 1:0, 3:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Широков (Деарне, Бек) – 33:11 (5x4), 1:1 – Ткачёв (Умарк, Хартикайнен) – 43:32 (5x4), 2:1 – Бек (Деарне) – 46:32 (5x5), 3:1 – Семёнов (Петров) – 55:33 (5x5), 4:1 – Емелин – 59:36 (en)
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