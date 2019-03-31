Александр Георгиев повторил достижение Хенрика Лундквиста

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 29 бросков и записал на свой счёт второй шат-аут в нынешнем сезоне. Россиянин стал восьмым вратарём-новичком в истории «Рейнджерс», кому удалось оформить более одного «сухаря» в ходе сезона. Предыдущим таким голкипером был Хенрик Лундквист, записавший на свой счёт два сухих матча в сезоне-2005/06.

Павел Бучневич провёл на льду 12 минут 28 секунд, нанёс два броска в створ и провёл один силовой приём. У Владислава Наместникова один бросок за 14 минут 24 секунды. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 27 секунд, нанёс шесть бросков и заработал показатель полезности «-1».

Георгиев побил рекорд Ванбисбрука по количеству матчей с 40+ сейвами