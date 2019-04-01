Три очка Арчибальда и шат-аут Кемпера помогли «Аризоне» разгромить «Миннесоту»

«Аризона Койотс» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. «Уайлд» потерпели третье поражение в последних четырёх матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Койотс» Джош Арчибальд, который оформил дубль и отметился результативной передачей. Голами в составе победителей также отметились Алекс Гальченюк и Винсент Хиностроза. Голкипер хозяев Дарси Кемпер оформил пятый шат-аут в сезоне, совершив 36 сейвов.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался вне заявки на матч. Хоккеист пропустил третий матч кряду.