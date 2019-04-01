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Три очка Арчибальда и шат-аут Кемпера помогли «Аризоне» разгромить «Миннесоту»

Три очка Арчибальда и шат-аут Кемпера помогли «Аризоне» разгромить «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. «Уайлд» потерпели третье поражение в последних четырёх матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал нападающий «Койотс» Джош Арчибальд, который оформил дубль и отметился результативной передачей. Голами в составе победителей также отметились Алекс Гальченюк и Винсент Хиностроза. Голкипер хозяев Дарси Кемпер оформил пятый шат-аут в сезоне, совершив 36 сейвов.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался вне заявки на матч. Хоккеист пропустил третий матч кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Гальченюк (Экман-Ларссон, Казинс) – 07:48 (5x5), 2:0 – Арчибальд (Демерс, Степан) – 39:17 (5x5), 3:0 – Арчибальд (Круз) – 58:10 (en), 4:0 – Хиностроза (Арчибальд) – 59:51 (en)
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