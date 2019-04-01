Кемпер: «Аризоне» нужна помощь. Нужно, чтобы «Колорадо» проиграл

Голкипер «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:0).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

«Нам нужна помощь. Нам нужно, чтобы „Колорадо“ проиграл, и если мы одержим три победы, у нас будет шанс», — цитирует Кемпера официальный сайт НХЛ.

Голами в составе победителей также отметились Алекс Гальченюк и Винсент Хиностроза. Кемпер оформил пятый шат-аут в сезоне, совершив 36 сейвов. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался вне заявки на матч. Хоккеист пропустил третий матч кряду.

«Аризона» в борьбе за место в плей-офф и на расстояние одного очка приблизилась к «Колорадо», который занимает позицию второй «уайлд-кард» и провёл на одну встречу меньше.