Бобровский — о сейве шлемом: не буду лгать, по-моему, я не касался шайбы

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:0) заявил, что не отражал шайбу шлемом после броска Джека Айкела.

«Не буду лгать. Думаю, что он просто промахнулся. По-моему, я не касался шайбы. Мне кажется, что шлем просто слетел с моей головы из-за удара об лёд», — приводит слова Бобровского журналист Брайан Хеджер.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

Самым результативным игроком матча стал форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами в составе победителей отметились Ник Фолиньо (1+1) и Райан Дзингел (0+2).