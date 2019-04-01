Защитник «Тампы» Хедман выбыл из-за травмы верхней части тела

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман выбыл на несколько дней из-за повреждения верхней части тела, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Шведский игрок получил травму в первом периоде встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6).



Хедман, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, как минимум пропустит встречу с «Оттавой Сенаторз».



Вратарь «Лайтнинг» Луи Доминг также выбыл на несколько дней из-за повреждения нижней части тела. В понедельник «Тампа» вызвала из команды Американской хоккейной лиги «Сиракьюз» голкипера Эдварда Паскуале.



Паскуале в нынешнем чемпионате провёл один матч, 4 декабря во встрече с «Детройт Ред Уингз» сделав 19 сейвов (6:5 Б).