СКА — ЦСКА: вернувшийся в состав хозяев Херсли привёз гол в свои ворота

В третьем матче серии петербургского СКА и московского ЦСКА счёт был открыт на последней секунде первого периода. Защитник клуба из Санкт-Петербурга Патрик Херсли, вернувшийся в состав после перерыва, допустил досадную ошибку, после которой Павел Карнаухов поразил ворота Игоря Шестёркина.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен

Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин