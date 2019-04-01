СКА — ЦСКА: вернувшийся в состав хозяев Херсли привёз гол в свои ворота

В третьем матче серии петербургского СКА и московского ЦСКА счёт был открыт на последней секунде первого периода. Защитник клуба из Санкт-Петербурга Патрик Херсли, вернувшийся в состав после перерыва, допустил досадную ошибку, после которой Павел Карнаухов поразил ворота Игоря Шестёркина.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен
Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин