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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — ЦСКА: вернувшийся в состав хозяев Херсли привёз гол в свои ворота

СКА — ЦСКА: вернувшийся в состав хозяев Херсли привёз гол в свои ворота
Хоккей / КХЛ

В третьем матче серии петербургского СКА и московского ЦСКА счёт был открыт на последней секунде первого периода. Защитник клуба из Санкт-Петербурга Патрик Херсли, вернувшийся в состав после перерыва, допустил досадную ошибку, после которой Павел Карнаухов поразил ворота Игоря Шестёркина.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА

Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук

ЦСКА

Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен
Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

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