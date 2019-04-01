Судьи не засчитали гол СКА после видеопросмотра

Во втором периоде встречи петербургского СКА и московского ЦСКА судьи после видеопросмотра отменили гол команды хозяев. Форвард СКА Наиль Якупов поразил ворота соперника коньком.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли в следующих составах:



СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен

Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин