Судьи не засчитали гол СКА после видеопросмотра

Во втором периоде встречи петербургского СКА и московского ЦСКА судьи после видеопросмотра отменили гол команды хозяев. Форвард СКА Наиль Якупов поразил ворота соперника коньком.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли в следующих составах:
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Хансен
Пашнин — Марченко, Мамин — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин