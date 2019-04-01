Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

МХЛ: гол Коваленко не спас «Локо» от поражения в матче с «Мамонтами Югры»

МХЛ: гол Коваленко не спас «Локо» от поражения в матче с «Мамонтами Югры»
Хоккей / МХЛ

Ханты-мансийские «Мамонты Югры» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги одержали победу над ярославским «Локо», встреча завершилась со счётом 2:1. Общий счёт в противостоянии стал 1-1.

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте — точным броском отметился нападающий команды гостей Николай Коваленко, весь нынешний сезон отыгравший в основной команде «Локомотива». В середине второго периода подопечные Дмитрия Бурлуцкого восстановили равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал Иван Ежов. Встреча приближалась к овертайму, но на 58-й минуте «Мамонты» вырвали победу благодаря голу нападающего Никиты Чусовитина.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Локо
Ярославль
0:1 – Коваленко (Иванов, Каюмов) – 07:10 (5x4), 1:1 – Ежов (Вахрутдинов) – 33:39 (5x5), 2:1 – Чусовитин (Беляев) – 57:46 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент