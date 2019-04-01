МХЛ: гол Коваленко не спас «Локо» от поражения в матче с «Мамонтами Югры»

Ханты-мансийские «Мамонты Югры» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги одержали победу над ярославским «Локо», встреча завершилась со счётом 2:1. Общий счёт в противостоянии стал 1-1.



Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте — точным броском отметился нападающий команды гостей Николай Коваленко, весь нынешний сезон отыгравший в основной команде «Локомотива». В середине второго периода подопечные Дмитрия Бурлуцкого восстановили равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал Иван Ежов. Встреча приближалась к овертайму, но на 58-й минуте «Мамонты» вырвали победу благодаря голу нападающего Никиты Чусовитина.

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