«СКА-1946» уступил «Авто» в плей-офф МХЛ, у Рассейкина дубль

Петербургский клуб «СКА-1946» потерпел поражение от екатеринбургского «Авто» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 1-1.



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте — точный бросок в актив записал нападающий команды хозяев Дмитрий Овечкина. Большую часть игры «СКА-1946» лидировал в счёте, но на 54-й минуте форвард «Авто» Максим Рассейкин восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в овертайм, но дополнительное время продолжалось только 71 секунду: Рассейкин оформил дубль, принеся победу коллективу из Екатеринбурга.



Календарь матчей плей-офф Молодёжной хоккейной лиги сезона-2018/19