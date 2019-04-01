СКА прервал серию из девяти поражений от ЦСКА

Петербургский СКА в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции оказался сильнее московского ЦСКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Общий счёт в противостоянии стал 2-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра серии пройдёт в Санкт-Петербурге.



СКА прервал серию поражений от ЦСКА, которая насчитывала девять матчей с учётом прошлого сезона. В нынешнем чемпионате СКА ранее не забивал ЦСКА больше одного гола за игру.



Счёт во встрече был открыт на последней секунде первого периода: форвард ЦСКА Андрей Светлаков перехватил шайбу после ошибки Патрика Херсли и отдал голевой пас на Павла Карнаухова. Коллектив Ильи Воробьёва сравнял счёт на 28-й минуте благодаря точному броску Александра Барабанова. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс бросок Николая Прохоркина.