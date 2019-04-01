Тихонов: когда трибуны взорвались после победного гола, по телу пошли мурашки

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1 ОТ, 1-2 в серии).



«Соперник умеет хорошо играть позиционно, но после гола Барабанова мы добавили в скорости и моменты пошли. Когда болельщики взорвались после победного гола, мурашки по телу пошли. Только ради этого и играем — за свои семьи, за болельщиков. На овертайм нам поставили задачу больше контролировать шайбу: чем больше она у тебя, тем больше моментов можно создать. В итоге мы всё выполнили и забили.



Почему в этом сезоне не забиваем ЦСКА больше одного гола в основное время? Они здорово играют по заданию, мало моментов пропускают. Но сегодня мы увидели, что можем. Идёт битва двух пятаков, надо завоевать чужой и отстоять свой. Сорокин — такой вратарь, который всё видит и всё ловит. Надо ему больше мешать и больше помехи создавать.



Два удаления за нарушение численного состава — это от большого желания. Родные трибуны, все хотят выйти и показать себя, поэтому так получается. Но надо бы внимательнее, это подарок сопернику. Большое спасибо меньшинству, что выстояли, ловили на себя, выбрасывали шайбу из зоны. Они хорошо сегодня сыграли.



Сейв Шестёркина на Григоренко? Он сделал несколько классных спасений. Конкретно этот сейв был великолепным и запомнится надолго. Думаю, он и сам теперь уверенность поймает. Берём эту волну и двигаемся вперёд», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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