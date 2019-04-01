Луонго: победы «Флориды» мало что значат, но мы профессионалы

Голкипер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Роберто Луонго поделился мнением о последних победах команды. Напомним, «Флорида» потеряла шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В активе клуба 82 балла после 79 встреч, он располагается на 11-й строчке в таблице Востока.



«Каждая победа приятна. К сожалению, наши победы сейчас мало что значат. Но мы все здесь профессионалы. Мы играем, чтобы выигрывать. И не имеет значения, что поставлено на карту», — приводит слова Луонго официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В этом сезоне 39-летний вратарь провёл 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 17 побед. Он отражает 90% бросков и пропускает 3,10 шайбы за игру.



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Вратарь «Флориды» Луонго может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем